Секу Койта: «Одна из моих лошадей ждет жеребенка. Назову его в честь ЦСКА, думаю, – подберу имя, связанное с клубом»
Секу Койта заявил, что назовет жеребенка в честь ЦСКА.
Малийский нападающий перешел в московский клуб этим летом из «Зальцбурга».
– У тебя в соцсетях есть фото, где ты на коне. Ты увлекаешься верховой ездой?
– Да, мне очень нравится ездить верхом – это мое хобби. У меня в Мали три коня, и часто в отпуске я катаюсь на них. Такая прогулка меня расслабляет и отвлекает от всего. А когда я не в стране, мои братья заботятся и ухаживают за лошадьми.
– Футбольные болельщики ассоциируют ПФК ЦСКА с конями. Не хочешь ли ты своего следующего коня назвать в честь нашего клуба?
– Это отличная идея! Как раз одна из моих лошадей сейчас ждет жеребенка. Думаю, назову его в честь ПФК ЦСКА – подберу какое-нибудь имя, связанное с клубом, – сказал Койта.
Валерий Георгиевич !