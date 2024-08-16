Секу Койта: «Одна из моих лошадей ждет жеребенка. Назову его в честь ЦСКА, думаю, – подберу имя, связанное с клубом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Секу Койта Футбол

Секу Койта заявил, что назовет жеребенка в честь ЦСКА.

Малийский нападающий перешел в московский клуб этим летом из «Зальцбурга».

У тебя в соцсетях есть фото, где ты на коне. Ты увлекаешься верховой ездой?

– Да, мне очень нравится ездить верхом – это мое хобби. У меня в Мали три коня, и часто в отпуске я катаюсь на них. Такая прогулка меня расслабляет и отвлекает от всего. А когда я не в стране, мои братья заботятся и ухаживают за лошадьми.

– Футбольные болельщики ассоциируют ПФК ЦСКА с конями. Не хочешь ли ты своего следующего коня назвать в честь нашего клуба?

– Это отличная идея! Как раз одна из моих лошадей сейчас ждет жеребенка. Думаю, назову его в честь ПФК ЦСКА – подберу какое-нибудь имя, связанное с клубом, – сказал Койта.

74 комментария
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назови Бабай.
+84
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Хорошо, что у него нет беременной собаки!
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Счастливое число Гинера.
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Ответ Лыж_Ник
Такой нет, есть чалая.
Очень грустно стало от твоего комментария.
+31
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Кирилл, в честь Набабкина ))
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Чаловой масти?
+18
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Ответ Docentr9
Хорошо, что у него нет беременной собаки!
Как раз там бы и проблем с именем не было :
Валерий Георгиевич !
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Если в честь ЦСКА, то назови просто Конь
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Бо Джек
+11
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Гинер?!
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Ответ 3a_3eHuT
Гинер?!
Всё купил!
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Ответ Docentr9
Хорошо, что у него нет беременной собаки!
Конь по имени Пёс) чем не гениально)
+8
0
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Назови Ксюшей
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Ответ Пользователь_2882
Счастливое число Гинера.
moscow city шафл :)
+5
0
+5
Ответ Лыж_Ник
Такой нет, есть чалая.
Я в курсе))
+6
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Ответ Стас Вор
назови Бабай.
Такая же грива?
+3
0
+3
Незнаю как назовёт лошадь, но вот имя пса который охраняет конюшню знать должны все хоть немного знакомые с отечественным футболом.
+6
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И если собака принесёт щенков, тоже можно назвать одного на соответствующую тематику.
+4
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Просто покрась в красно-синий. И всё будет понятно.
+3
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Сначала подумал что это он так про женщин своих
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Леонид
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Валерий?)
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Иго-го-рь!
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Лошадь?
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0
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Газзи
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А ещё я себе пса хочу завести... Добавил Койта
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Ответ Иван Корзун
Лошадь?
Идеально. Назвать лошадь Лошадью, чтобы все знали, что у Койта есть лошадь с именем Лошадь.
+2
0
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Ответ Пользователь_2882
Счастливое число Гинера.
Спасибо, что напомнил, собирался пересмотреть эту классику
+2
0
+2
А собачка у него случайно щенят не ждет? Есть кличка в тему просто.
+2
-1
+1
Ответ demonklein
Чаловой масти?
Такой нет, есть чалая.
+4
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