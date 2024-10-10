Кристиан Нобоа: «Уровень российского футбола упал, потому что иностранцев не так много, как раньше. В прошлом были игроки из Франции, Испании и Италии, сейчас этого нет»

Кристиан Нобоа заявил, что уровень российского футбола упал.

«Уровень российского футбола упал. Потому что иностранцев не так много, как раньше. В прошлом были футболисты из Франции, Испании и Италии, а сейчас этого нет.

Сейчас в Россию приезжает очень много молодых иностранцев. Поэтому уровень в России упал.

Дай бог, чтобы ситуация изменилась, и все было как раньше. Чтобы сборные и клубы играли на международной арене, как раньше», – сказал экс-полузащитник «Зенита», «Динамо» и «Рубина».