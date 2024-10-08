Сандрачук пропустит полгода из-за травмы «крестов». Защитник «Динамо» Махачкала получил повреждение в матче с «Факелом»
Александр Сандрачук пропустит от 6 месяцев из-за травмы «крестов».
«В матче с «Факелом» динамовец получил тяжелую травму и покинул поле на носилках.
По результатам МРТ-обследования у защитника выявлен частичный надрыв боковой и передней крестообразной связок колена.
Завтра ему предстоит операция в Санкт-Петербурге, а затем длительное восстановление, которое может занять от шести месяцев.
Саша, желаем тебе преодолеть это тяжелое испытание и восстановиться максимально успешно и быстро. Мы ждем тебя! Возвращайся сильнее», – говорится в заявлении «Динамо» Махачкала.
В нынешнем сезоне Александр Сандрачук провел 10 матчей в Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
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