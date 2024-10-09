Балотелли может перейти в «Дженоа». Клуб ведет переговоры с 34-летним форвардом
Марио Балотелли может вернуться в Серию А.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, 34-летний нападающий ведет переговоры с «Дженоа». Договоренностей между сторонами еще нет, но контакты продолжаются.
Также у экс-игрока сборной Италии есть возможность перейти в «Торино». Этот вариант в данный момент остается на втором плане.
Балотелли находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Альфредо Педуллы
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