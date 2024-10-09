Балотелли может перейти в «Дженоа». Клуб ведет переговоры с 34-летним форвардом

Марио Балотелли может вернуться в Серию А.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, 34-летний нападающий ведет переговоры с «Дженоа ». Договоренностей между сторонами еще нет, но контакты продолжаются.

Также у экс-игрока сборной Италии есть возможность перейти в «Торино» . Этот вариант в данный момент остается на втором плане.

Балотелли находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Статистику футболиста можно найти здесь .