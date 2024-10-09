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Балотелли может перейти в «Дженоа». Клуб ведет переговоры с 34-летним форвардом

Марио Балотелли может вернуться в Серию А.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, 34-летний нападающий ведет переговоры с «Дженоа». Договоренностей между сторонами еще нет, но контакты продолжаются. 

Также у экс-игрока сборной Италии есть возможность перейти в «Торино». Этот вариант в данный момент остается на втором плане. 

Балотелли находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Статистику футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Альфредо Педуллы
logoТорино
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoДженоа
logoМарио Балотелли
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