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  • На «Самара-Арене» 12 октября пройдет регбийный матч. Директор стадиона «Крыльев» и «Акрона» говорит, что поле не получит «существенного ущерба»
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На «Самара-Арене» 12 октября пройдет регбийный матч. Директор стадиона «Крыльев» и «Акрона» говорит, что поле не получит «существенного ущерба»

На «Самара-Арене» 12 октября пройдет регбийный матч.

Сборная России сыграет с командой «Русские Барбарианс».

Стадион в Самаре – домашний для «Крыльев Советов» и «Акрона». В октябре тольяттинцы примут «Зенит» (18‑е число) и «Рубин» (23‑е) в рамках Мир российской Премьер-лиги и Фонбет Кубка России, а «Крылья» – московское «Динамо» (24‑е) и «Краснодар» (28‑е).

– Осведомлено ли руководство стадиона о просьбе РПЛ исключить на арене мероприятия, кроме футбольных матчей? Какие есть пути решения? Будет ли отменен регбийный матч?

– 4 октября на стадионе «Солидарность Самара-Арена» комиссией по оценке инфраструктуры и качеству футбольных полей РПЛ по футболу проведено инспектирование футбольного газона.

Целью визита являлись проведение обследования футбольного поля, анализ фактического состояния игровой поверхности стадиона и оказание методической помощи.

По результатам проверки состояния игровой поверхности выдано заключение, в котором указано, что поверхность футбольного поля пригодна для проведения матчей РПЛ и Кубка России, основные технические характеристики соответствуют оптимальным значениям.

Учитывая высокую нагрузку на игровую поверхность футбольного поля в связи с использованием стадиона двумя футбольными клубами Самарской области в качестве домашнего стадиона, комиссией РПЛ выданы рекомендации по уходу и обслуживанию натурального газона.

Все рекомендации комиссии выполнены, это позволит сохранить игровую поверхность футбольного поля в нормативном состоянии и провести матч по регби 12 октября без существенного ущерба для натурального газона, – сказал директор стадиона в Самаре Виталий Иванов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoсборная России
Самара-Арена
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logoАкрон
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