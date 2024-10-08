Экс-помощник Клоппа Лейндерс о Юргене в «Ливерпуле»: «Немногим удавалось так изменить клуб – ван Галу в «Аяксе», Кройффу и Пепу в «Барсе», Сакки в «Милане». Он знает, что делает и зачем»

Пеп Лейндерс оценил роль Юргена Клоппа в истории «Ливерпуля».

«За последние 30-40 лет немногим тренерам удавалось изменить клуб так же, как Юргену . Луи ван Гал в «Аяксе », Йохан Кройфф и Пеп Гвардиола в «Барсе», Арриго Сакки в «Милане ». Дальше, как я считаю, Юрген здесь (в «Ливерпуле» – Спортс’’).

Во всем мире, куда бы мы ни отправились, даже если бы мы были одеты в другие цвета, люди узнали нас и сказали: «О, это «Ливерпуль ». Для тренера нет лучшего комплимента.

Я верю, что характер лидера передается всей команде. Приходит пылкий человек, который действительно знает, что он делает и зачем. У него был опыт, он знал, что может сработать, и пришел с новыми футбольными идеями. Все начали замечать развитие, и люди вокруг него смогли свободно выражать свои мысли», – сказал бывший помощник Клоппа в «Ливерпуле», а ныне главный тренер «Ред Булл Зальцбург ».