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  • Виана из «Спортинга» – фаворит на замену Бегиристайну на посту спортивного директора «Сити»
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Виана из «Спортинга» – фаворит на замену Бегиристайну на посту спортивного директора «Сити»

Стал известен возможный преемник Чики Бегиристайна в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что 60-летний испанец покинет должность спортивного директора «горожан» по окончании сезона.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, спортивный директор «Спортинга» Угу Виана является фаворитом на замену Бегиристайну.

Он возглавляет список кандидатов после работы в португальском клубе, где ему удалось подписать Виктора Дьокереша, Усмана Диоманде, Мортена Юлманда и других.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoУгу Виана
Чики Бегиристайн
logoМортен Юлманд
logoВиктор Дьокереш
logoУсман Диоманде
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