Виана из «Спортинга» – фаворит на замену Бегиристайну на посту спортивного директора «Сити»

Стал известен возможный преемник Чики Бегиристайна в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось , что 60-летний испанец покинет должность спортивного директора «горожан» по окончании сезона.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, спортивный директор «Спортинга » Угу Виана является фаворитом на замену Бегиристайну .

Он возглавляет список кандидатов после работы в португальском клубе, где ему удалось подписать Виктора Дьокереша , Усмана Диоманде, Мортена Юлманда и других.