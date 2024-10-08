«Сдохни, Гризманн», «Атлетико» – дерьмо», «К черту Испанию и сборную». Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Сосьедада»

Ла Лига пожаловалась на оскорбительные выкрики фанатов «Атлетико» и «Сосьедада».

Матч 9-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне завершился вничью (1:1).

По итогам встречи Ла Лига направила жалобу на поведение болельщиков в Комитет по борьбе с насилием при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). В ней отмечено несколько кричалок фанатов команды хозяев.

Несколько раз на протяжении всего матча, начиная со 2-й минуты, группа болельщиков «Реал Сосьедад» скандировала: «Атлетико» Мадрид – дерьмо».

Также на 13-й минуте встречи фанаты баскской команды скандировали : «Сдохни, Гризманн ». Отмечается, что большая часть болельщиков на стадионе отреагировала на эту кричалку свистом и гулом.

На 14-й минуте матча группа фанатов «Сосьедада» скандировала: «Frente Atletico (группа ультрас «Атлетико» – Спортс’‘) – убийцы», после чего на трибуне был развернут баннер с текстом «Айтор Сабалета (фанат «Сосьедада», погибший в 1998 году перед выездным матчем команды с «Атлетико » – Спортс’’) навсегда в памяти». На 16-й минуте матча фанаты хозяев выкрикивали: «К черту Испанию, к черту сборную!»

В жалобе отмечено, что все оскорбительные кричалки звучали с южной трибуны стадиона. На экраны стадиона выводилось сообщение о недопустимости проявлений расизма и нетерпимости, написанное на испанском и баскском языках.