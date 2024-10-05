Пеп о 3:2 с «Фулхэмом»: «Они играли в пять защитников, это всегда сложно, но «Сити» справился. У нас нет Родри, его присутствие важно в таких играх»
«Это была напряженная игра, моменты были как у «Фулхэма», так и у «Ман Сити». Мы начали игру очень хорошо, создавали моменты, а потом они перестроились на пятерку в обороне, а когда такое происходит, это всегда сложно и сопряженно с риском, но в итоге мы справились.
Когда «Фулхэм» защищается в пять защитников, никто не сдерживает [Матео] Ковачича, кроме нападающего, который идет за ним. И когда это происходит, становится меньше переходов. Мы использовали это как оружие, и Кова справился реально, реально здорово.
У нас нет Родри, у нас есть он [Матео Ковачич], [Илкай] Гюндоган, Ману [Аканжи] и Джон [Стоунз] на этой позиции, Рико [Льюис]. Нужно искать альтернативы, но, конечно, присутствие Родри важно в таких играх. Но мы сыграли действительно хорошо», – сказал главный тренер «Сити».
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