Пеп о 3:2 с «Фулхэмом»: «Они играли в пять защитников, это всегда сложно, но «Сити» справился. У нас нет Родри, его присутствие важно в таких играх»

Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы «Сити» над «Фулхэмом» (3:2).

«Это была напряженная игра, моменты были как у «Фулхэма», так и у «Ман Сити ». Мы начали игру очень хорошо, создавали моменты, а потом они перестроились на пятерку в обороне, а когда такое происходит, это всегда сложно и сопряженно с риском, но в итоге мы справились.

Когда «Фулхэм» защищается в пять защитников, никто не сдерживает [Матео] Ковачича, кроме нападающего, который идет за ним. И когда это происходит, становится меньше переходов. Мы использовали это как оружие, и Кова справился реально, реально здорово.

У нас нет Родри, у нас есть он [Матео Ковачич], [Илкай] Гюндоган, Ману [Аканжи] и Джон [Стоунз] на этой позиции, Рико [Льюис]. Нужно искать альтернативы, но, конечно, присутствие Родри важно в таких играх. Но мы сыграли действительно хорошо», – сказал главный тренер «Сити».