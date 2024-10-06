Милитао из-за травмы бедра пропустит матчи сборной Бразилии в октябре

Эдер Милитао не сыграет в ближайших матчах сборной Бразилии.

Журналист The Athletic Марио Кортегана сообщает, что защитник «Реала » прилетел в южноамериканскую страну и прошел медобследование, которое выявило небольшую мышечную травму левого бедра.

26-летний футболист не примет участия в матчах с Чили и Перу в квалификации ЧМ-2026.

Статистику Милитао можно изучить здесь .