Милитао из-за травмы бедра пропустит матчи сборной Бразилии в октябре
Эдер Милитао не сыграет в ближайших матчах сборной Бразилии.
Журналист The Athletic Марио Кортегана сообщает, что защитник «Реала» прилетел в южноамериканскую страну и прошел медобследование, которое выявило небольшую мышечную травму левого бедра.
26-летний футболист не примет участия в матчах с Чили и Перу в квалификации ЧМ-2026.
Статистику Милитао можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Марио Кортеганы
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