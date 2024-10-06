20

Милитао из-за травмы бедра пропустит матчи сборной Бразилии в октябре

Эдер Милитао не сыграет в ближайших матчах сборной Бразилии.

Журналист The Athletic Марио Кортегана сообщает, что защитник «Реала» прилетел в южноамериканскую страну и прошел медобследование, которое выявило небольшую мышечную травму левого бедра.

26-летний футболист не примет участия в матчах с Чили и Перу в квалификации ЧМ-2026.

Статистику Милитао можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Марио Кортеганы
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoтравмы
logoЭдер Милитао
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Винисиуса травма шейного отдела. Он пропустит несколько дней
16сегодня, 08:58
Карвахаль травмировал «кресты»: «Предстоит операция, пропущу несколько месяцев» 
54сегодня, 02:32
У Милитао проблемы с бедром после матча с «Лиллем». Защитник «Реала» пройдет обследования
53 октября, 08:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Фиорентина» – «Милан». 2:1 – Гудмундссон забил, Де Хеа отразил 2 пенальти, Меньян – еще один! Онлайн-трансляция
156 минут назадLive
Зарплата Головина по новому контракту с «Монако» – 3,6 млн евро плюс бонусы («Чемпионат»)
211 минут назад
Де Хеа отразил пенальти Тео и Абрахама. Защитник «Милана» ранее сфолил в своей штрафной – Кин тоже не забил
1319 минут назад
Бабаев о подписании Пьянича: «Миф, что в Москве нужно ходить от одного бомбоубежища к другому, удалось развеять. Риск был оправдан»
622 минуты назад
Как влюбить в футбол детей из сел? Рассказываем на примере из Тверской области
26 минут назадСпецпроект
Ферран пропустит месяц и не сыграет с «Реалом». У вингера «Барселоны» разрыв мышцы задней поверхности бедра
1233 минуты назад
Аршавин о «Краснодаре»: «Непонятно, кто их остановит. Команда легко комбинирует, без натужности, нашли сочетания»
1836 минут назад
Губернатор Самарской области встретится с игроками и руководством «Крыльев»: «Много эмоций и спекуляций вокруг нашего легендарного клуба. Солдатенков попросил вмешаться в ситуацию»
1140 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» и «Айнтрахт» сыграли 3:3, «Хайденхайм» уступил «Лейпцигу», «Штутгарт» и «Хоффенхайм» поделили очки
9756 минут назад
Александр Алаев: «Вижу предпосылки для смены чемпиона. Казалось, что «Зенит» – безоговорочный фаворит, но сейчас он один из претендентов»
757 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:2 с ЦСКА: «Личка наш главный тренер. В настоящий момент – работаем, смотрим в будущее. Игру оценю отрицательно, все заслуженно»
321 минуту назад
«Ницца» – «ПСЖ». 1:1 – Мендеш сравнял счет, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция
831 минуту назадLive
Гризманн пяткой ассистировал Альваресу на 1-й минуте матча с «Сосьедадом». У Антуана 2+4 в 9 играх Ла Лиги, Хулиан – лучший бомбардир «Атлетико» с 3 голами
347 минут назад
Каррагер о фоле Рэшфорда на Бэйли: «Не будь у Маркуса желтой, это было бы предупреждение. Он должен был получить красную, а «МЮ» – остаться вдесятером»
4сегодня, 19:22
Меньян взял пенальти «Фиорентины». Вратарь «Милана» поймал мяч после удара Кина
3сегодня, 19:14Фото
Артига о 0:4 с «Краснодаром»: «Устал говорить, что «Химки» могли сыграть лучше при определенных обстоятельствах. На тренировках все отрабатываем, но довести до гола в матче сложнее»
11сегодня, 19:10
Флик о травме Карвахаля: «От лица «Барселоны» желаем ему всего наилучшего и скорейшего восстановления»
14сегодня, 19:05
У Облякова 7 (4+3) очков в 11 матчах РПЛ. В прошлом сезоне хавбек ЦСКА набрал 3+5 в 27 играх
6сегодня, 19:04
«Сосьедад» – «Атлетико». 0:1 – Альварес забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
1сегодня, 19:01Live
Массовая потасовка завязалась в конце матча «Челси» и «Ноттингема»: Неко Уильямс толкнул Кукурелью на Мареску, тренер упал. «Синих» оштрафуют на 50 тысяч фунтов
10сегодня, 18:58