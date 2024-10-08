Пименов об игре во Франции: «Москва – самый удобный мегаполис в мире. Не успел в Европе пообедать до 15:00, уже нигде не поешь. Удивляло, что после тренировок вино стояло – у них можно»
Российский нападающий играл за «Метц» в 2005 и 2006 годах.
– Что бросилось в глаза после переезда во Францию?
– В тренировочном процессе мне повезло, потому что тренером «Метца» был Жан Фернандес – специалист старой закалки. Акцент делался на физическую работу, а также были определенные наработки и схемы.
На секундочку, Фернандес был первым тренером Зидана. После «Метца» он пошел в гору – тренировал «Марсель», «Осер». Сильный тренер.
В остальном все было в диковинку.
– Например?
– Как в два градуса мороза нам отменили игру, хотя поле было в идеальном состоянии. Посчитали, что зрителям будет холодно. У нас играли в минус 17. Такие нюансы сильно проглядывались.
Там климат гораздо мягче, чем у нас, поэтому поля в большинстве своем качественные. Но где победнее, например, на острове – газоны плохие. У «Аяччо», «Бастии» они были ужасненькие.
Удивляло, что белое или красное вино после тренировок открыто стояло на подносе. Ребята спокойно подходили и пили, а потом садились в машину и ехали. У них же можно.
– А с точки зрения быта?
– Тоже было много всего. Москва – главный и самый удобный мегаполис в мире. Если не успел в Европе пообедать до 15:00, уже нигде не поешь. Терпишь до вечера. Рестораны работают с 12:00 до 15:00, а затем – с 19:00 до 23:00.
Первое время приходилось пропускать обеды. Однако супермаркет всему голова. Спасительные хлеб и колбаса помогали первое время. Но быстро приспособился.
По воскресеньям все заправки были закрыты и можно было платить только картой. В 2005 году для нас это было в диковинку, – сказал бывший форвард «Метца» Руслан Пименов.
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