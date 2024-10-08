Пименов об игре во Франции: «Москва – самый удобный мегаполис в мире. Не успел в Европе пообедать до 15:00, уже нигде не поешь. Удивляло, что после тренировок вино стояло – у них можно»

Руслан Пименов рассказал о жизни во Франции в 2000-х годах.

Российский нападающий играл за «Метц » в 2005 и 2006 годах.

– Что бросилось в глаза после переезда во Францию?

– В тренировочном процессе мне повезло, потому что тренером «Метца» был Жан Фернандес – специалист старой закалки. Акцент делался на физическую работу, а также были определенные наработки и схемы.

На секундочку, Фернандес был первым тренером Зидана. После «Метца» он пошел в гору – тренировал «Марсель», «Осер». Сильный тренер.

В остальном все было в диковинку.

– Например?

– Как в два градуса мороза нам отменили игру, хотя поле было в идеальном состоянии. Посчитали, что зрителям будет холодно. У нас играли в минус 17. Такие нюансы сильно проглядывались.

Там климат гораздо мягче, чем у нас, поэтому поля в большинстве своем качественные. Но где победнее, например, на острове – газоны плохие. У «Аяччо», «Бастии» они были ужасненькие.

Удивляло, что белое или красное вино после тренировок открыто стояло на подносе. Ребята спокойно подходили и пили, а потом садились в машину и ехали. У них же можно.

– А с точки зрения быта?

– Тоже было много всего. Москва – главный и самый удобный мегаполис в мире. Если не успел в Европе пообедать до 15:00, уже нигде не поешь. Терпишь до вечера. Рестораны работают с 12:00 до 15:00, а затем – с 19:00 до 23:00.

Первое время приходилось пропускать обеды. Однако супермаркет всему голова. Спасительные хлеб и колбаса помогали первое время. Но быстро приспособился.

По воскресеньям все заправки были закрыты и можно было платить только картой. В 2005 году для нас это было в диковинку, – сказал бывший форвард «Метца» Руслан Пименов .