Гравенберх об игре при Слоте: «Тренер вселяет в меня уверенность. Ему нравится построение атаки из глубины – это хорошо мне подходит»
Райан Гравенберх оценил работу под руководством Арне Слова в «Ливерпуле».
В этом сезоне хавбек провел 7 матчей в АПЛ.
«Тренер вселяет в меня уверенность. Я просто делаю свое дело. Это я делал в «Аяксе». Это делаю и сейчас.
Я обсуждаю с главным тренером самые разные вещи. В основном это касается футбола. Мы разговаривали и в прошлом сезоне. У меня с ним хорошая связь, и я очень рад, что он в «Ливерпуле».
Мы думаем одинаково. Ему нравится футбол и построение атаки из глубины. Это тоже очень хорошо мне подходит.
Сейчас я в топ-клубе, в «Ливерпуле». В прошлом сезоне я играл гораздо больше, чем в предыдущем до этого. Это была моя цель.
В этом сезоне моя цель – играть еще больше, чем в прошлом сезоне, и я на пути к этому», – сказал полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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