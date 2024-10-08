Гравенберх об игре при Слоте: «Тренер вселяет в меня уверенность. Ему нравится построение атаки из глубины – это хорошо мне подходит»

Райан Гравенберх оценил работу под руководством Арне Слова в «Ливерпуле».

В этом сезоне хавбек провел 7 матчей в АПЛ .

«Тренер вселяет в меня уверенность. Я просто делаю свое дело. Это я делал в «Аяксе». Это делаю и сейчас.

Я обсуждаю с главным тренером самые разные вещи. В основном это касается футбола. Мы разговаривали и в прошлом сезоне. У меня с ним хорошая связь, и я очень рад, что он в «Ливерпуле».

Мы думаем одинаково. Ему нравится футбол и построение атаки из глубины. Это тоже очень хорошо мне подходит.

Сейчас я в топ-клубе, в «Ливерпуле ». В прошлом сезоне я играл гораздо больше, чем в предыдущем до этого. Это была моя цель.

В этом сезоне моя цель – играть еще больше, чем в прошлом сезоне, и я на пути к этому», – сказал полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх.