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Силкин против увольнения Осинькина из «Крыльев»: «Это будет грубейшая ошибка РПЛ, если таких тренеров убирать. Сколько народу он выпустил?! Команда показывает хорошую игру, что еще нужно?»

Сергей Силкин выступил против отставки Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

Самарцы идут на 10-м месте в таблице Мир РПЛ с 11 очками в 11 играх. Сообщалось, что новым тренером клуба может стать Сергей Игнашевич.

«Кого они поставят? И какие задачи? Сколько народу Осинькин выпустил, сколько игроков продала команда?! Ведь никого дорогостоящего команда не покупала.

Осинькин работал с детьми, шел шаг за шагом и вылез сюда, показывая все время, что несмотря на потерю перспективных игроков, команда показывает хороший футбол. Что еще нужно?

Это будет грубейшая ошибка нашего чемпионата, если таких тренеров будут убирать», – сказал бывший тренер московского «Динамо». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Силкин
logoИгорь Осинькин
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