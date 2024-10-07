Ширер о Сака: «Феноменальный футболист. Его бьют каждую неделю, но он возвращается снова и снова»
Алан Ширер похвалил Букайо Сака.
«Я хочу сказать, что он просто невероятный игрок. Левая нога, правая нога, отношение к делу... Но знаете, что еще? Его бьют каждую неделю, но он просто возвращается снова и снова, и он никогда не уклоняется от борьбы.
Просто феноменальный футболист», – сказал бывший нападающий сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TBR Football
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