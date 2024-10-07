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  • Макелеле покинул «Астерас» после 3 матчей на посту тренера: «Не могу смириться с тем, что люди вмешиваются и указывают мне, что я могу или не могу делать»
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Макелеле покинул «Астерас» после 3 матчей на посту тренера: «Не могу смириться с тем, что люди вмешиваются и указывают мне, что я могу или не могу делать»

Клод Макелеле ушел из греческого клуба спустя несколько недель после назначения.

Бывший полузащитник «Челси» возглавил «Астерас» 13 сентября. Он покинул пост главного тренера после трех проведенных матчей – под его руководством команда одержала одну победу и два раза сыграла вничью.

«Мне обещали полный контроль над командой. Что я буду решать, кто играет, а кто нет. Трансферы не входили в мою компетенцию. Если вы хотите уволить меня из-за плохих результатов, это нормально. Это футбол. Но я не хочу, чтобы люди указывали мне, кто должен играть, а кто нет.

В последней игре они настояли на том, чтобы ключевой игрок [Дарнелл Эрик Биле] был отправлен на скамейку запасных. У игрока небольшая зарплата на уровне любительской лиги, но он лучший игрок в команде. Я выпустил его всего на 20 минут – он отдал две результативные передачи, и мы выиграли матч.

Но они не хотели, чтобы он [выходил на поле]. Они думали, что могут решать, когда он должен выходить на поле, потому что он не подписал новый контракт. Я задействовал его из-за его качеств.

Они привыкли к длинным забросам, подборам, но я дал им понять, что независимо от того, выигрываете вы, проигрываете или играете вничью, вам нужно учиться играть в футбол.

Я тренер, который смотрит вперед. Когда я беру на себя ответственность за игроков, я знаю, что я могу, а чего не могу. Я люблю свою работу, но я не могу смириться с тем, что люди вмешиваются и указывают мне, что я могу или не могу делать», – сказал Макелеле.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: London World
logoКлод Макелеле
logoвысшая лига Греция
logoАстерас
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