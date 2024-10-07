Макелеле покинул «Астерас» после 3 матчей на посту тренера: «Не могу смириться с тем, что люди вмешиваются и указывают мне, что я могу или не могу делать»

Клод Макелеле ушел из греческого клуба спустя несколько недель после назначения.

Бывший полузащитник «Челси» возглавил «Астерас » 13 сентября. Он покинул пост главного тренера после трех проведенных матчей – под его руководством команда одержала одну победу и два раза сыграла вничью.

«Мне обещали полный контроль над командой. Что я буду решать, кто играет, а кто нет. Трансферы не входили в мою компетенцию. Если вы хотите уволить меня из-за плохих результатов, это нормально. Это футбол. Но я не хочу, чтобы люди указывали мне, кто должен играть, а кто нет.

В последней игре они настояли на том, чтобы ключевой игрок [Дарнелл Эрик Биле] был отправлен на скамейку запасных. У игрока небольшая зарплата на уровне любительской лиги, но он лучший игрок в команде. Я выпустил его всего на 20 минут – он отдал две результативные передачи, и мы выиграли матч.

Но они не хотели, чтобы он [выходил на поле]. Они думали, что могут решать, когда он должен выходить на поле, потому что он не подписал новый контракт. Я задействовал его из-за его качеств.

Они привыкли к длинным забросам, подборам, но я дал им понять, что независимо от того, выигрываете вы, проигрываете или играете вничью, вам нужно учиться играть в футбол.

Я тренер, который смотрит вперед. Когда я беру на себя ответственность за игроков, я знаю, что я могу, а чего не могу. Я люблю свою работу, но я не могу смириться с тем, что люди вмешиваются и указывают мне, что я могу или не могу делать», – сказал Макелеле .