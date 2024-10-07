Экс-арбитр Хэкетт о фоле Рэшфорда на Бэйли: «Следовало дать вторую желтую. Судья мог посчитать, что было бы жестоко удалять его, но каждое действие нужно рассматривать отдельно»

Кит Хэкетт считает, что Маркуса Рэшфорда стоило удалить в матче с «Астон Виллой».

Вчера «Манчестер Юнайтед » и «Астон Вилла » сыграли вничью (0:0) в 7-м туре АПЛ. Рэшфорд на 62-й минуте нарушил правила на Леоне Бэйли . Трибуны на «Вилла Парк» отреагировали на это громким свистом, поскольку минутами ранее игрок уже получил желтую карточку за фол на Мэтти Кэше .

«Маркусу Рэшфорду следовало показать вторую желтую карточку за его стычку с Леоном Бэйли из «Астон Виллы». Весьма озадачивает, что судья Роб Джонс не смог правильно применить правила.

Единственное, что я могу вспомнить, это то, что первая желтая карточка за подножку Мэтти Кэшу была не стопроцентной, и Джонс, должно быть, посчитал, что было бы жестоко удалять игрока за эти два нарушения. Однако это не следует принимать во внимание при оценке действий игроков – каждое действие следует рассматривать изолированно, – и подножка Рэшфорда Бэйли была эмоциональной и должна была быть наказана.

Если и были какие-либо споры, то они исчезли, когда Эрик тен Хаг справедливо заменил игрока, чтобы гарантировать, что он не будет удален в следующий раз, когда совершит фол», – заявил бывший арбитр АПЛ .