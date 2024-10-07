Экс-арбитр Хэкетт о фоле Рэшфорда на Бэйли: «Следовало дать вторую желтую. Судья мог посчитать, что было бы жестоко удалять его, но каждое действие нужно рассматривать отдельно»
Вчера «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграли вничью (0:0) в 7-м туре АПЛ. Рэшфорд на 62-й минуте нарушил правила на Леоне Бэйли. Трибуны на «Вилла Парк» отреагировали на это громким свистом, поскольку минутами ранее игрок уже получил желтую карточку за фол на Мэтти Кэше.
«Маркусу Рэшфорду следовало показать вторую желтую карточку за его стычку с Леоном Бэйли из «Астон Виллы». Весьма озадачивает, что судья Роб Джонс не смог правильно применить правила.
Единственное, что я могу вспомнить, это то, что первая желтая карточка за подножку Мэтти Кэшу была не стопроцентной, и Джонс, должно быть, посчитал, что было бы жестоко удалять игрока за эти два нарушения. Однако это не следует принимать во внимание при оценке действий игроков – каждое действие следует рассматривать изолированно, – и подножка Рэшфорда Бэйли была эмоциональной и должна была быть наказана.
Если и были какие-либо споры, то они исчезли, когда Эрик тен Хаг справедливо заменил игрока, чтобы гарантировать, что он не будет удален в следующий раз, когда совершит фол», – заявил бывший арбитр АПЛ.
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