Каррагер о фоле Рэшфорда на Бэйли: «Не будь у Маркуса желтой, это было бы предупреждение. Он должен был получить красную, а «МЮ» – остаться вдесятером»
Джейми Каррагер заявил, что Маркуса Рашфорда стоило удалить в игре с «Виллой».
«МЮ» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0) в 7-м туре АПЛ.
Рэшфорд на 62-й минуте нарушил правила на Леоне Бэйли. Трибуны на «Вилла Парк» отреагировали на это громким свистом, поскольку минутами ранее игрок уже получил желтую карточку за фол на Мэтти Кэше.
Форвард «МЮ» избежал второго предупреждения и был тут же заменен Эриком тен Хагом, вместо Рэшфорда на поле вышел Антони.
«Если бы у Рэшфорда не было желтой карточки, это была бы желтая. Он должен был получить красную карточку, и «Манчестер Юнайтед» должен был остаться вдесятером», – сказал бывший защитник «Ливерпуля», выступая на Sky Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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