Упамекано получил мышечную травму и не поедет в сборную Франции. Вместо защитника «Баварии» вызван Баде из «Севильи»
Дайо Упамекано не сыграет за сборную Франции в октябре.
Центральный защитник «Баварии» получил травму во время вчерашнего матча Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:3). МРТ выявила у игрока мышечную травму в правом подколенном сухожилии.
Сообщается, что его заменит 24-летний Лоик Баде из «Севильи», который пока не дебютировал за сборную Франции.
В октябре команда Дидье Дешама проведет два выездных матча в рамках Лиги наций. Французы сыграют со сборными Израиля и Бельгии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
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