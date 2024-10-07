Упамекано получил мышечную травму и не поедет в сборную Франции. Вместо защитника «Баварии» вызван Баде из «Севильи»

Дайо Упамекано не сыграет за сборную Франции в октябре.

Центральный защитник «Баварии» получил травму во время вчерашнего матча Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:3). МРТ выявила у игрока мышечную травму в правом подколенном сухожилии.

Сообщается, что его заменит 24-летний Лоик Баде из «Севильи», который пока не дебютировал за сборную Франции .

В октябре команда Дидье Дешама проведет два выездных матча в рамках Лиги наций. Французы сыграют со сборными Израиля и Бельгии.