Директор «Ростова» об Осипенко: «Общались с «Краснодаром», но не договорились о трансфере»
Алексей Рыскин подтвердил, что Максим Осипенко мог перейти в «Краснодар».
– Связываете ли вы неудачную игру Осипенко в обороне с тем, что он не перешел в «Краснодар»?
– Чем вас не устраивает его игра? Это игрок сборной, один из лучших защитников в стране. Нас игра Осипенко устраивает. Бывают ошибки, спады, потом подъем. Это нормальная история. Не знаю таких футболистов, которые бы прошли всю карьеру без спадов.
– Интересовался ли «Краснодар» Осипенко?
– Да. В «Ростов» предложение не поступало. Мы общались с «Краснодаром», но не договорились о трансфере, – сказал спортивный директор «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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