Директор «Ростова» об Осипенко: «Общались с «Краснодаром», но не договорились о трансфере» 

Алексей Рыскин подтвердил, что Максим Осипенко мог перейти в «Краснодар».

– Связываете ли вы неудачную игру Осипенко в обороне с тем, что он не перешел в «Краснодар»?

– Чем вас не устраивает его игра? Это игрок сборной, один из лучших защитников в стране. Нас игра Осипенко устраивает. Бывают ошибки, спады, потом подъем. Это нормальная история. Не знаю таких футболистов, которые бы прошли всю карьеру без спадов.

– Интересовался ли «Краснодар» Осипенко?

– Да. В «Ростов » предложение не поступало. Мы общались с «Краснодаром », но не договорились о трансфере, – сказал спортивный директор «Ростова».