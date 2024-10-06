Мотта об 1:1 с «Кальяри»: «После гола «Ювентусу» стоило продолжить атаковать. Было ощущение, что соперник может вернуться в игру»

Тиаго Мотта высказался о ничьей с «Кальяри» в Серии А.

Игра седьмого тура чемпионата Италии завершилась со счетом 1:1. Туринцы открыли счет на 15-й минуте, но пропустили с пенальти на 88-й.

Хавбек «Ювентуса» Франсишку Консейсау был удален на 89-й, получив вторую желтую за симуляцию.

«Мы контролировали игру и после гола в первом тайме просто владели мячом, когда стоило продолжать атаковать. Во втором тайме мы создали несколько моментов, но всегда было ощущение, что «Кальяри » может вернуться в игру.

Все матчи Серии А непростые, независимо от соперника. Сегодня мы оставили «Кальяри» много возможностей для возвращения. Нам не удалось додавить оппонента и закончить матч.

В конце игры был пенальти и красная карточка, поэтому было сложно добиться нужного результата», – сказал главный тренер «Ювентуса » Тиаго Мотта .

Команда в данный момент идет на третьем месте в чемпионате Италии, набрав 13 очков за 7 матчей.