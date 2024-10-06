«Ювентус» ни разу не проиграл в сезоне Серии А – 4 ничьих и 3 победы

«Ювентус» продлил серию без поражений в чемпионате Италии.

Сегодня команда тренера Тиаго Мотты сыграла ничью с «Кальяри » (1:1) в 7-м туре.

«Ювентус» продлил серию без поражений в Серии А до 7 матчей. У туринцев 4 ничьих и 3 победы.

«Ювентус » идет на 3-м месте в чемпионате Италии, набрав 13 очков за 7 матчей.