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«Ювентус» ни разу не проиграл в сезоне Серии А – 4 ничьих и 3 победы

«Ювентус» продлил серию без поражений в чемпионате Италии.

Сегодня команда тренера Тиаго Мотты сыграла ничью с «Кальяри» (1:1) в 7-м туре.

«Ювентус» продлил серию без поражений в Серии А до 7 матчей. У туринцев 4 ничьих и 3 победы.

«Ювентус» идет на 3-м месте в чемпионате Италии, набрав 13 очков за 7 матчей.

Опубликовано: Sports
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logoсерия А Италия
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