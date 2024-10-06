«Ювентус» ни разу не проиграл в сезоне Серии А – 4 ничьих и 3 победы
«Ювентус» продлил серию без поражений в чемпионате Италии.
Сегодня команда тренера Тиаго Мотты сыграла ничью с «Кальяри» (1:1) в 7-м туре.
«Ювентус» продлил серию без поражений в Серии А до 7 матчей. У туринцев 4 ничьих и 3 победы.
«Ювентус» идет на 3-м месте в чемпионате Италии, набрав 13 очков за 7 матчей.
Опубликовано: Sports
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