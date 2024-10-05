Сака набрал 14 фэнтези-очков за матч с «Саутгемптоном» – лучший результат дня в АПЛ
В 7-м туре АПЛ «Арсенал» дома одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1).
Полузащитник Букайо Сака поучаствовал во всех голах лондонцев, отметился голом и двумя результативными передачами. У него 14 очков в фэнтези-турнире АПЛ: +3 за полный матч, +5 за гол, +6 за ассисты.
После семи туров у Сака 49 очков, он четвертый по результативности футболист фэнтези АПЛ на Спортсе’’ после Эрлинга Холанда (59), Коула Палмера (58) и Мохамеда Салаха (56).
Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе» – с лайфхаками и наблюдениями
Опубликовал: Андрей Васильев
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости