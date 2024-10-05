Сака набрал 14 фэнтези-очков за матч с «Саутгемптоном» – лучший результат дня в АПЛ

В 7-м туре АПЛ «Арсенал» дома одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1).

Полузащитник Букайо Сака поучаствовал во всех голах лондонцев, отметился голом и двумя результативными передачами. У него 14 очков в фэнтези-турнире АПЛ: +3 за полный матч, +5 за гол, +6 за ассисты.

После семи туров у Сака 49 очков, он четвертый по результативности футболист фэнтези АПЛ на Спортсе’’ после Эрлинга Холанда (59), Коула Палмера (58) и Мохамеда Салаха (56).

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