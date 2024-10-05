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Руни – лучший английский игрок 2000-х по версии FourFourTwo. Лэмпард выше Джеррарда, Бекхэм – 4-й

Уэйн Руни признан FourFourTwo лучшим английским футболистом 2000-х.

Выступавший за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» нападающий возглавил список из 32 игроков.

В топ-10 вошли:

1. Уэйн Руни.

2. Фрэнк Лэмпард.

3. Стивен Джеррард.

4. Дэвид Бекхэм.

5. Майкл Оуэн.

6. Рио Фердинанд.

7. Джон Терри.

8. Пол Скоулз.

9. Эшли Коул.

10. Гари Невилл.

Руни – лучший английский игрок 2010-х по версии FourFourTwo. Стерлинг – 3-й, Джеррард выше Лэмпарда

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoРио Фердинанд
logoПол Скоулз
logoУэйн Руни
logoЧелси
logoЭшли Коул
logoДжон Терри
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