Руни – лучший английский игрок 2000-х по версии FourFourTwo. Лэмпард выше Джеррарда, Бекхэм – 4-й

Уэйн Руни признан FourFourTwo лучшим английским футболистом 2000-х.

Выступавший за «Эвертон » и «Манчестер Юнайтед » нападающий возглавил список из 32 игроков.

В топ-10 вошли:

1. Уэйн Руни .

2. Фрэнк Лэмпард .

3. Стивен Джеррард .

4. Дэвид Бекхэм.

5. Майкл Оуэн.

6. Рио Фердинанд.

7. Джон Терри.

8. Пол Скоулз.

9. Эшли Коул.

10. Гари Невилл.

Руни – лучший английский игрок 2010-х по версии FourFourTwo. Стерлинг – 3-й, Джеррард выше Лэмпарда