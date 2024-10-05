Руни – лучший английский игрок 2000-х по версии FourFourTwo. Лэмпард выше Джеррарда, Бекхэм – 4-й
Уэйн Руни признан FourFourTwo лучшим английским футболистом 2000-х.
Выступавший за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» нападающий возглавил список из 32 игроков.
В топ-10 вошли:
1. Уэйн Руни.
2. Фрэнк Лэмпард.
3. Стивен Джеррард.
4. Дэвид Бекхэм.
5. Майкл Оуэн.
6. Рио Фердинанд.
7. Джон Терри.
8. Пол Скоулз.
9. Эшли Коул.
10. Гари Невилл.
Руни – лучший английский игрок 2010-х по версии FourFourTwo. Стерлинг – 3-й, Джеррард выше Лэмпарда
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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