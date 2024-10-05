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  • Максименко о старте сезона для «Спартака»: «Оценка неудовлетворительная. Уже не первый раз словно расслабляемся после удачных матчей. Начинаются разговоры про шансы на титул»
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Максименко о старте сезона для «Спартака»: «Оценка неудовлетворительная. Уже не первый раз словно расслабляемся после удачных матчей. Начинаются разговоры про шансы на титул»

Александр Максименко назвал неудовлетворительным старт сезона для «Спартака».

Теперь давай поговорим об официальных матчах. Позади треть чемпионата. Как оценишь этот отрезок?

– Были разные моменты, но общая оценка, считаю, неудовлетворительная. Уже не первый раз случилось так, что после серии удачных матчей на старте мы словно немного расслабляемся. Это касается и команды, и информационного фона: начинаются разговоры про наши шансы на титул.

Конечно, у нас много новичков. Это не оправдание, просто факт. Нужно было время, чтобы притереться. Но теперь «конфетно-букетный» период завершен, надо набирать больше очков и сокращать отставание.

Ты говоришь о неудовлетворительной оценке, но поражений у нас не так много.

– Проиграли в Оренбурге и «Локомотиву». Но было много ничьих, которыми мы не можем быть довольны. Например, с «Ахматом» потерять очки было очень обидно. Соперник почти не выходил со своей половины.

При этом после Оренбурга мы выдали рекордную серию «сухих» матчей. За счет чего это удалось?

– Первый тур стал для нас холодным душем. Тренерский штаб провел серьезный анализ. Да и сами понимали, что сыграли откровенно плохо.

А что касается «сухой» серии, то я свои заслуги не хочу преувеличивать. Полевые игроки делали всю основную работу, до меня мяч долетал уже «в крови». У наших ворот почти не возникали моменты, – сказал вратарь «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
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logoАлександр Максименко
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