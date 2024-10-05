Максименко о старте сезона для «Спартака»: «Оценка неудовлетворительная. Уже не первый раз словно расслабляемся после удачных матчей. Начинаются разговоры про шансы на титул»

Александр Максименко назвал неудовлетворительным старт сезона для «Спартака».

– Теперь давай поговорим об официальных матчах. Позади треть чемпионата. Как оценишь этот отрезок?

– Были разные моменты, но общая оценка, считаю, неудовлетворительная. Уже не первый раз случилось так, что после серии удачных матчей на старте мы словно немного расслабляемся. Это касается и команды, и информационного фона: начинаются разговоры про наши шансы на титул.

Конечно, у нас много новичков. Это не оправдание, просто факт. Нужно было время, чтобы притереться. Но теперь «конфетно-букетный» период завершен, надо набирать больше очков и сокращать отставание.

– Ты говоришь о неудовлетворительной оценке, но поражений у нас не так много.

– Проиграли в Оренбурге и «Локомотиву». Но было много ничьих, которыми мы не можем быть довольны. Например, с «Ахматом» потерять очки было очень обидно. Соперник почти не выходил со своей половины.

– При этом после Оренбурга мы выдали рекордную серию «сухих» матчей. За счет чего это удалось?

– Первый тур стал для нас холодным душем. Тренерский штаб провел серьезный анализ. Да и сами понимали, что сыграли откровенно плохо.

А что касается «сухой» серии, то я свои заслуги не хочу преувеличивать. Полевые игроки делали всю основную работу, до меня мяч долетал уже «в крови». У наших ворот почти не возникали моменты, – сказал вратарь «Спартака ».