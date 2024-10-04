В FIFPro рады решению суда ЕС по делу Диарра и признанию системы трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза: «Это изменит профессиональный футбол»
В Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) рады решению суда по делу экс-хавбека «Локомотива». В федерации считают, что это решение «изменит профессиональный футбол».
Ранее Суд Евросоюза признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам.
«Правила, о которых идет речь, таковы, что они препятствуют свободному перемещению профессиональных футболистов, которые хотят развивать свою деятельность, переходя в новый клуб», – говорится в заявлении Суда Европейского Союза (CJEU).
В суд подал иск экс-хавбек «Локомотива» Лассана Диарра.
Перед началом сезона-2014/15 он не явился на тренировочный сбор железнодорожников, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в 10,5 млн евро.
В феврале 2015-го Диарра мог перейти в «Шарлеруа», но бельгийский клуб хотел гарантий того, что ему не придется выплачивать штраф «Локомотиву» вместо футболиста, так как, по правилам ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), клуб мог стать одним из должников.
В итоге контракт с Диарра не подписали, и, по мнению француза, переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не дали гарантий бельгийской команде.
Решение CJEU может привести к тому, что другие футболисты, на которых распространяются правила ФИФА, такие как Диарра, также потребуют компенсации за ущерб.
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