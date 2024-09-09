Латышонок о бразильцах «Зенита»: «Они меня валтузили первую неделю, полоскали как хотели. Думал, отправят во вторую команду»

Евгений Латышонок оценил уровень бразильских футболистов «Зенита».

Перед этим сезоном голкипер перешел в «Зенит» из «Балтики».

– Кто самый сильный футболист в «Зените»?

– Каждый силен по-своему. Вендел, – топы. Глушенков – просто в космосе. Я в шоке от Макса, очень рад за него.

Сейчас он получил травму. Надеюсь, Максим восстановится и продолжит играть так, как раньше.

Получаю одно удовольствие, играя с такими партнерами.

– Вас удивил уровень бразильцев?

– Первую неделю они меня валтузили. Думал, что после этого меня во вторую команду отправят.

Забивали много мячей, полоскали как хотели. Их уровень очень высокий, – сказал вратарь « » .