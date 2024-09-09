Латышонок о бразильцах «Зенита»: «Они меня валтузили первую неделю, полоскали как хотели. Думал, отправят во вторую команду»

Теги Зенит премьер-лига Россия Евгений Латышонок Клаудиньо Вендел Максим Глушенков Футбол

Евгений Латышонок оценил уровень бразильских футболистов «Зенита».

Перед этим сезоном голкипер перешел в «Зенит» из «Балтики».

– Кто самый сильный футболист в «Зените»?

– Каждый силен по-своему. Вендел, Клаудиньо – топы. Глушенков – просто в космосе. Я в шоке от Макса, очень рад за него.

Сейчас он получил травму. Надеюсь, Максим восстановится и продолжит играть так, как раньше.

Получаю одно удовольствие, играя с такими партнерами.

– Вас удивил уровень бразильцев?

– Первую неделю они меня валтузили. Думал, что после этого меня во вторую команду отправят.

Забивали много мячей, полоскали как хотели. Их уровень очень высокий, – сказал вратарь «Зенита» Евгений Латышонок.

22 комментария
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Всё правильно, тренируешься с мастерами и сам развиваешься.
Успехов в Зените, Латышонок!
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Женя, красава! Пришелся ко двору. Больше всего радует возраст и появление невероятного спокойствия за вратарскую позицию
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Действительно голкипер для Зенита замечательный! Продолжай в том же духе! Успехов и без травм!👏
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От своих пропускать не позорно, главное будь стеной для чужих, пока получается успешно, так держать и дальше.
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Valtyzinio
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Ответ Дмитрий9779
Всё правильно, тренируешься с мастерами и сам развиваешься. Успехов в Зените, Латышонок!
Главное, чтобы было чем развиваться. Силы, потенциал. Парень сразу взял быка за рога и отлично играет в воротах.
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Ответ Joker2104
Заголовок на sports через пару лет: "Бразильцы, которые валтузили и полоскали Латышонка как хотели. Где они сейчас? Мы их отыскали и узнали кого они сейчас валтузят и полоскают".
Полощут, неграмотный
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Ответ Svobodu Mne
Что они делали с ним?
Валтузили *)))
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Евгению успехов во вратарской работе.
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Ответ igls54
Женя, красава! Пришелся ко двору. Больше всего радует возраст и появление невероятного спокойствия за вратарскую позицию
А еще больше радует, что наконец-то свой, воспитанник "смены" пробился в основу! 💪💪
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Комментарий удален пользователем
Латышонок- наш.
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Ответ Дима
Сутормин, Бакаев и два десятка других паспортистов, прошедших через зенит, готовы поспорить
Таков их талант,уровень и амбиции.
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