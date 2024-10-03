Рюдигер о том, что Мбаппе внесет разлад в «Реал»: «Он очень приземленный парень и уже более зрелый. Он забивает, а связка с Вини, Родриго и Джудом становится лучше»

Антонио Рюдигер считает, что Килиан Мбаппе положительно влияет на «Реал».

«Вы слышите эти вещи: «О, Килиан будет мешать раздевалке», но он очень простой парень.

Я вижу, как он становится более зрелым. Он уже забивает голы, оказывает влияние, и его связка с Вини, Родриго и Джудом становится лучше», – сказал защитник «Реала» в интервью на ютуб-канале The Inside Scoop.