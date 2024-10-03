Рюдигер о том, что Мбаппе внесет разлад в «Реал»: «Он очень приземленный парень и уже более зрелый. Он забивает, а связка с Вини, Родриго и Джудом становится лучше»
Антонио Рюдигер считает, что Килиан Мбаппе положительно влияет на «Реал».
«Вы слышите эти вещи: «О, Килиан будет мешать раздевалке», но он очень простой парень.
Я вижу, как он становится более зрелым. Он уже забивает голы, оказывает влияние, и его связка с Вини, Родриго и Джудом становится лучше», – сказал защитник «Реала» в интервью на ютуб-канале The Inside Scoop.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости