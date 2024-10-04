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Денис Глушаков: «Футбол – это шоу-бизнес, подустал от агентской эпопеи и шумихи, 7 лет мне вставляют палки в колеса. После ЧМ РПЛ не особо растет»

Денис Глушаков назвал футбол в России «шоу-бизнесом».

Зимой будете искать варианты?

– Если будет какая-то команда, которая пригласит на сборы, – такой вариант возможен. О завершении карьеры сейчас не объявляю. Я играл в пляжный футбол, во Второй лиге был, на зимних сборах с «Ростовом» обыгрывали «Спартак» и арабские команды – худшим я на тех сборах не был.

Мастерство и мышление на поле никуда не пропадает, я вам гарантирую на миллион процентов, что мои физические кондиции никуда не делись – могу бегать с молодыми и показывать одинаковый результат.

Но футбол – это бизнес и шоу-бизнес. Чуть надоедает несправедливость. Я подустал от всей агентской эпопеи и шумихи вокруг Глушакова – семь лет мне вставляют палки в колеса.

Если говорить о «Химках», то к ним никаких вопросов нет – они поменяли концепцию и рассчитывают на молодых футболистов. Я остаюсь в структуре клуба, меня из заявки убирать не будут, прощальный матч сыграю.

У меня есть договоренность с клубом, что у меня будет должность в «Химках». И в Медиалиге они мне разрешили играть. Я, кстати, один из первых футболистов, кто поиграл в Медиалиге и все равно вернулся в РПЛ.

Давайте смотреть правде в глаза – наш футбол после домашнего чемпионата мира не особо в гору растет. В «Локомотиве» собрали молодую, хорошую, бегущую русскую банду. Но эти поколения бывают раз в десять лет – какие-то команды выстреливают и показывают хороший результат, – сказал Глушаков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoСКА Ростов
logoДенис Глушаков
агенты
медийный футбол
logoWinline Медиалига
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