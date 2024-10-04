Раков не успеет восстановиться к матчу с «Крыльями». Форвард «Локо» пропустит 5-ю игру подряд
Вадим Раков не успеет восстановиться к матчу Мир РПЛ с «Крыльями Советов».
19-летний нападающий «Локомотива» продолжает тренировки по индивидуальной программе, сроки его возвращения в строй пока не известны, сообщает «РБ Спорт».
Таким образом, Раков пропустит 5-ю игру подряд. Последний раз он выходил на поле 14 сентября – в матче РПЛ с «Оренбургом» (4:2), в котором сделал голевую передачу.
Всего в 7 играх сезона РПЛ на счету Ракова 1 гол и 1 ассист.
Матч «Локо» – «Крылья» пройдет 6 октября.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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