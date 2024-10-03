Адейеми – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Боруссии» сделал хет-трик в матче с «Селтиком», он обошел Влаховича, Тареми и Сима
Карим Адейеми признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Вингер дортмундской «Боруссии» сделал хет-трик в матче 2-го тура общего этапа с «Селтиком» (7:1).
Адейеми обошел форварда «Ювентуса» Душана Влаховича (дубль в ворота «Лейпцига»), нападающего «Интера» Мехди Тареми (гол и 2 ассиста в матче с «Црвеной Звездой») и хавбека «Бреста» Абдалла Сима (два гола в матче с «Зальцбургом»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Лиги чемпионов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости