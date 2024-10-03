Адейеми – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Боруссии» сделал хет-трик в матче с «Селтиком», он обошел Влаховича, Тареми и Сима

Карим Адейеми признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Вингер дортмундской «Боруссии » сделал хет-трик в матче 2-го тура общего этапа с «Селтиком » (7:1).

Адейеми обошел форварда «Ювентуса » Душана Влаховича (дубль в ворота «Лейпцига»), нападающего «Интера » Мехди Тареми (гол и 2 ассиста в матче с «Црвеной Звездой») и хавбека «Бреста» Абдалла Сима (два гола в матче с «Зальцбургом»).