Ваня Дмитриенко выступит на «ВЭБ Арене» перед матчем за Winline Кубок России среди женских команд сезона 2024
5 октября в финале Winline Кубка России среди женских команд встретятся две московские команды: ЖФК «Локомотив» и ЖФК ЦСКА.
Перед стартом матча на «ВЭБ Арене» выступит популярный российский исполнитель Ваня Дмитриенко, автор таких хитов как «Венера-Юпитер» и «Лего», а также обладатель премии «Золотой Граммофон».
Финал покажут в прямом эфире на «Матч ТВ».
Опубликовано: Sports
Источник: Женская Футбольная Лига
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