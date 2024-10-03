Ваня Дмитриенко выступит на «ВЭБ Арене» перед матчем за Winline Кубок России среди женских команд сезона 2024

5 октября в финале Winline Кубка России среди женских команд встретятся две московские команды: ЖФК «Локомотив» и ЖФК ЦСКА.

Перед стартом матча на «ВЭБ Арене» выступит популярный российский исполнитель Ваня Дмитриенко, автор таких хитов как «Венера-Юпитер» и «Лего», а также обладатель премии «Золотой Граммофон».

Финал покажут в прямом эфире на «Матч ТВ».