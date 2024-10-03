Властимил Петржела: «Зенит» Семака легко обыграет сборную России Карпина»
Властимил Петржела считает, что «Зенит» обыграл бы сборную России.
Ранее стало известно, что октябрьской сбор команды Валерия Карпина может быть отменен, если РФС не сможет найти хотя бы одного соперника. От матчей с клубами или или сборной Медиалиги в сборной отказались.
«Неудивительно, что сейчас сборная России не может найти соперника. Сыграть с лучшей командой РПЛ – неплохой вариант, к тому же в «Зените» много иностранцев.
Думаю, «Зенит» Семака легко обыграет сборную России Карпина», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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