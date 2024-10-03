Властимил Петржела: «Зенит» Семака легко обыграет сборную России Карпина»

Властимил Петржела считает, что «Зенит» обыграл бы сборную России.

Ранее стало известно , что октябрьской сбор команды Валерия Карпина может быть отменен, если РФС не сможет найти хотя бы одного соперника. От матчей с клубами или или сборной Медиалиги в сборной отказались.

«Неудивительно, что сейчас сборная России не может найти соперника. Сыграть с лучшей командой РПЛ – неплохой вариант, к тому же в «Зените » много иностранцев.

Думаю, «Зенит» Семака легко обыграет сборную России Карпина», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.