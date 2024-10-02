Маухуб травмировался в матче со «Спартаком». Форвард «Динамо», прихрамывая и держась за пах, отправился в раздевалку

Эль-Мехди Маухуб получил травму в матче со «Спартаком».

«Динамо» уступило красно-белым (2:2) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На 20-й минуте матча Маухуб вывел бело-голубых вперед, забив гол за с передачи Хорхе Карраскаля.

На 69-й минуте игры нападающий получил повреждение и присел на газон, ему понадобилась помощь медиков. После этого игрок, прихрамывая и держась за пах, сразу направился в раздевалку.