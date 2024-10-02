Маухуб травмировался в матче со «Спартаком». Форвард «Динамо», прихрамывая и держась за пах, отправился в раздевалку
Эль-Мехди Маухуб получил травму в матче со «Спартаком».
«Динамо» уступило красно-белым (2:2) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
На 20-й минуте матча Маухуб вывел бело-голубых вперед, забив гол за с передачи Хорхе Карраскаля.
На 69-й минуте игры нападающий получил повреждение и присел на газон, ему понадобилась помощь медиков. После этого игрок, прихрамывая и держась за пах, сразу направился в раздевалку.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости