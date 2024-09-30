«Локо» – очень сложная команда, а он берет и выставляет Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче». Гурцкая о тактике Станковича на дерби
Команда Деяна Станковича проиграла матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 1:3.
«Ты играешь с самой играющей командой чемпионата, игроки которой, даже если отдадут тебе мяч, создадут тебе много проблем тем, что будут забегать через фланги. Ты имел такие проблемы с «Оренбургом»…##### (блин), почему ты решил в ключевом матче вот так перестроить защиту?
Сегодня у «Локомотива» хорошо получается играть через фланги. Самошников в сумасшедшей форме, бежит 90 минут, напрягает, он сейчас на драйве. Батраков мне напоминает Головина, как тот только появился. Он мяч в ногах вообще не держит. Он еще не получив мяч знает, куда его отдаст.
«Локомотив» – очень сложная команда, а он берет и в этом матче впервые выставляет Абену и Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче. Денисова, из которого Тюкавин сделал петрушку, он поставил против Пиняева, который точно его будет возить всю игру», – сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
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