«Локо» – очень сложная команда, а он берет и выставляет Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче». Гурцкая о тактике Станковича на дерби

Тимур Гурцкая раскритиковал тактику «Спартака» в матче с «Локомотивом».

Команда Деяна Станковича проиграла матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 1:3.

«Ты играешь с самой играющей командой чемпионата, игроки которой, даже если отдадут тебе мяч, создадут тебе много проблем тем, что будут забегать через фланги. Ты имел такие проблемы с «Оренбургом»…##### (блин), почему ты решил в ключевом матче вот так перестроить защиту?

Сегодня у «Локомотива » хорошо получается играть через фланги. Самошников в сумасшедшей форме, бежит 90 минут, напрягает, он сейчас на драйве. Батраков мне напоминает Головина, как тот только появился. Он мяч в ногах вообще не держит. Он еще не получив мяч знает, куда его отдаст.

«Локомотив» – очень сложная команда, а он берет и в этом матче впервые выставляет Абену и Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче. Денисова , из которого Тюкавин сделал петрушку, он поставил против Пиняева , который точно его будет возить всю игру», – сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»