Фонсека о 0:1 от «Байера»: «Милан» не выиграл, но этот матч понравился мне больше всего за время моей работы здесь»
Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о поражении от «Байера».
Итальянская команда проиграла матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.
«Мы не выиграли, но этот матч понравился мне больше всего за время моей работы здесь. Во втором тайме мы играли очень хорошо. Мы разочарованы результатом, но должны правильно оценить проведенную игру.
Они создали нам проблемы комбинациями на правом фланге. Несмотря на трудности, мы хорошо оборонялись».
О падении Лофтус-Чика на линии штрафной «Байера»
«В такой ситуации нужно хотя бы посмотреть ВАР. На мой взгляд, это пенальти».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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