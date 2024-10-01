Фоден набрал первые очки в сезоне. У хавбека «Сити» 1+1 в матче со «Слованом»

Фил Фоден совершил первое результативное действие в сезоне.

Англичанин забил гол и отдал голевую передачу на Джеймса Макати в матче со «Слованом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0, второй тайм).

Это первые результативные действия полузащитника «Манчестер Сити» за 6 сыгранных матчей нового сезона.