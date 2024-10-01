Фоден набрал первые очки в сезоне. У хавбека «Сити» 1+1 в матче со «Слованом»
Фил Фоден совершил первое результативное действие в сезоне.
Англичанин забил гол и отдал голевую передачу на Джеймса Макати в матче со «Слованом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0, второй тайм).
Это первые результативные действия полузащитника «Манчестер Сити» за 6 сыгранных матчей нового сезона.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости