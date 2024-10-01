Николич о 2:0 с «Пари НН»: «У ЦСКА все получилось как планировалось. Сухая победа важна для нас»

Марко Николич доволен реализацией плана на игру с «Пари НН» (2:0).

– Более или менее все получилось так, как планировали. Получилась не совсем простая игра, тяжелая. У «Пари НН » было несколько хороших моментов, но они были и у нас. В принципе, я доволен. 2:0, снова сухая победа, для нас это важно.

Много новых футболистов вышли на поле, дали отдохнуть остальным. Рад за Бистровича и Глебова, они забили. Глебов – на будущее со своей скоростью, а Кристиян – хороший футболист. Также рад за вашего и нашего любимого Пьянича . Надеюсь, в будущем добавим ему минут. Шуманский дебютировал и показал свои качества.

Три очка есть, летим поздно ночью домой, а потом готовимся к матчу с «Динамо».

– Нет ли травмы у Глебова?

– Мне кажется, что он просто устал, – сказал главный тренер ЦСКА .