ЦСКА совместно с Нетологией запускают третий поток курса «Спортивный маркетинг и менеджмент»
На курсе студентов будут ждать 7 месяцев обучения, 27 занятий от преподавателей-практиков; 15 мастер-классов от экспертов спортивной индустрии; домашние задания для отработки полученных знаний, а главное – возможность пройти стажировку в ПФК ЦСКА для лучших выпускников.
Старт курса уже на этой неделе! Успейте зарегистрироваться по ссылке.
А по промокоду CSKA студенты получат дополнительную скидку.
Опубликовано: Sports
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