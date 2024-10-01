ЦСКА совместно с Нетологией запускают третий поток курса «Спортивный маркетинг и менеджмент»

На курсе студентов будут ждать 7 месяцев обучения, 27 занятий от преподавателей-практиков; 15 мастер-классов от экспертов спортивной индустрии; домашние задания для отработки полученных знаний, а главное – возможность пройти стажировку в ПФК ЦСКА для лучших выпускников.

Старт курса уже на этой неделе! Успейте зарегистрироваться по ссылке .

А по промокоду CSKA студенты получат дополнительную скидку.