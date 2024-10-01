Агент Барриоса: «Вильмару нравится российский автопром, нравится водить LADA. Всем футболистам «Зенита» выдают машины этой марки»

Агент Вильмара Барриоса рассказал, что игроку нравятся автомобили LADA.

«Вильмару нравится российский автопром и, в частности, водить LADA. Всем футболистам «Зенита » выдают машины этой марки. Многие из них ездят на них.

Российские или европейские автомобили? Вильмар водит и те, и те. Ему нравятся все», – сказал агент игрока Луис Фелипе Поссо.