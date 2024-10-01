Анчелотти о том, сыграет ли Мбаппе с «Лиллем»: «Он очень хорошо восстановился, очень быстро. Рисковать – это последнее, чего мы хотим. Примем решение вместе»

Карло Анчелотти ответил на вопрос об участии Килиана Мбаппе в матче с «Лиллем».

Французский нападающий получил мышечную травму во время игры с «Алавесом» (3:2).

– Будет ли играть Мбаппе?

– Он очень хорошо восстановился, очень быстро. Он тренировался вчера и сегодня проведет с нами полную тренировку. Потом мы примем решение все вместе, потому что последнее, что мы хотим, – это рисковать.

У Мбаппе было перенапряжение. Сейчас, благодаря новым технологиям, говорят о первой степени, второй степени... Раньше это было просто перенапряжение, и менее чем за неделю оно полностью проходило.

Он хотел поехать на матч, чтобы играть. Посмотрим, как он будет тренироваться сегодня. Если покажет максимум своих возможностей, то сможет сыграть. Если не будет риска, он будет играть с первой минуты, – сказал главный тренер «Реала ».

Мадридский клуб сыграет с «Лиллем» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 2 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.