Сафонов не попал в старт «ПСЖ» на игру с «Арсеналом» в ЛЧ. Российский вратарь играл в 3 последних матчах парижан
Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на игру с «Арсеналом».
Команды встретятся во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Российский футболист начнет матч на скамейке запасных, место в воротах парижан займет Джанлуиджи Доннарумма.
Сафонов принимал участие в трех последних матчах «ПСЖ» – против «Жироны» (1:0), «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1).
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «ПСЖ». Начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «ПСЖ»
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