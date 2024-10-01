Сафонов не попал в старт «ПСЖ» на игру с «Арсеналом» в ЛЧ. Российский вратарь играл в 3 последних матчах парижан

Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на игру с «Арсеналом».

Команды встретятся во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Российский футболист начнет матч на скамейке запасных, место в воротах парижан займет Джанлуиджи Доннарумма .

Сафонов принимал участие в трех последних матчах «ПСЖ » – против «Жироны» (1:0), «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1).

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал » – «ПСЖ». Начало – в 22:00 по московскому времени.