Артета в «ПСЖ»: выиграл Кубок Интертото, застал Роналдиньо и подружился с Почеттино

«Пакуй вещи и лети в Париж – сейчас же».

В биографии Микеля Артеты есть забытые строчки о времени в «ПСЖ», где он впервые заиграл на высоком уровне. Встреча с парижанами в ЛЧ – хороший повод о них вспомнить. Действительно, где бы еще Артета выиграл Кубок Интертото и поиграл с Роналдиньо?

Дебют в Милане, вдохновение от Почеттино, первый гол

Артета так и не сыграл за «Барселону» – только за резервную команду в Сегунде Б. Пробиться в основу было слишком тяжело, и в один момент Артета услышал: «Пакуй вещи и лети в Париж – сейчас же». Он до сих пор называет город «возможно, самым красивым в мире», но поначалу было явно не до красот.

Это середина сезона-2000/01, когда «ПСЖ» съехал на 12-е место в чемпионате и проиграл оба стартовых матча во втором групповом раунде ЛЧ. 18-летнего Артету отправили в 18-месячную аренду в не самую успешную команду. В феврале 2001-го он дебютировал в игре на Кубок против «Осера» и увидел, как за первые две минуты в ворота «ПСЖ» влетели два мяча от Халилу Фадига и Джибриля Сиссе. В итоге – 0:4.

Через четыре дня – потрясение другого масштаба: Артета – в старте на матч Лиги чемпионов против «Милана» на «Сан-Сиро». Он вспоминал: «Смотрю в туннеле – а там Берлускони, Мальдини, Шевченко. Серьезно? Меня бросили на растерзание львам».

Ничью для «ПСЖ» спас гол Николя Анелька – 1:1, такой же результат был и через неделю в домашнем матче, где Артета тоже играл, а парижане пропустили на 90-й минуте.

Сезон получился плохим: последнее место во втором групповом раунде, быстрый вылет из внутренних кубков, редкие победы в чемпионате и итоговая девятая строчка. Зато отличный опыт для Артеты – 11 матчей и даже один гол.

«[Тренер] Луис Фернандес был тем, кто поверил в меня. Что и требовалось – когда кто-то дает вам шанс. Всегда буду ему благодарен. Другими вдохновителями были Почеттино и Хайнце. Все время были рядом со мной, направляли.

Это был тот опыт, который навсегда останется со мной, который что-то зажег во мне, чтобы стать тренером. Они защищали меня как сына. Идеальная среда», – благодарен Артета.

Почеттино уже тогда что-то подозревал: «Он раздавал советы и мне, и другим. Характер, харизма, футбольный мозг. Это то, что не купишь в супермаркете – либо есть, либо нет. Я всегда говорил, что Микель станет тренером. Но не просто тренером, а великим тренером».

Соседство Роналдиньо, победа в Кубке Интертото и мечты остаться в Париже

Перед сезоном-2001/02 «ПСЖ» привез Роналдиньо из «Гремио». Сейчас такая сумма смотрелась бы смешно – бразилец обошелся всего в пять миллионов евро. Артета вспоминал: «Нужно было делать всю защитную работу – теперь впереди были Роналдиньо и Окоча. Это было супер, просто нереально, мечта. У меня было столько энергии в то время. Я не мог упустить эту возможность».

Артета жил в одной комнате с Роналдиньо. Тот любил хорошо погулять, но Артета улыбается, вспоминая об этом: «Со мной он всегда был великолепен. Столько энергии, столько веселья. Никаких проблем. Прекрасные времена».

И впечатления от умений: «Роналдиньо – единственный игрок на моей памяти, который мог в одиночку преобразовать два клуба. У него была аура, энергия, улыбка на лице… невозможно быть в плохом настроении рядом с ним. И я никогда не видел такого таланта. На тренировках, на каждом упражнении я думал: «Как это возможно?» Физически – это же невозможно делать такие вещи».

Сезон-2001/02 начинался уже 1 июля с приключениями в Кубке Интертото: выбили «Джаз» и «Таврию», затем с гола Артеты запустился разгром «Гента» 7:1, а в решающем противостоянии «ПСЖ» прошел «Брешию» – после 0:0 дома хватило 1:1 в гостях, несмотря на пропущенный от Роберто Баджо с пенальти.

С трудом добравшись до Кубка УЕФА, парижане не продержались в нем хотя бы до весны. Прошли два «Рапида» (бухарестский и венский), но ничего не забили «Рейнджерс» и вылетели в серии пенальти. Там промахнулись лидеры – Окоча, Почеттино и Хайнце. Артета и Роналдиньо свои удары забили, но этого не хватило.

Серии пенальти в том сезоне преследовали «ПСЖ» в кубках и были успешными. Так парижане прошли «Нанси» в 1/4 Кубка лиги: свой удар реализовал Артета, но в полуфинале вылетели от «Бордо». По пенальти в 1/8 Кубка Франции одолели «Марсель» (там Артета не играл), в следующем раунде уступили «Лорьяну».

Еще один сезон без титулов, но хоть позиция повыше – четвертое место в лиге. Чемпионом стал «Лион», опередивший «ПСЖ» на восемь очков. Аренда Артеты в тот момент закончилась. «Я хотел остаться, но принадлежал «Барсе», а они не договорились», – слова испанца.

В памяти осталось много хорошего. Луис Фернандес рассказывал The Athletic: «Он не говорил по-французски, но [в команде] были Кристобаль, Почеттино и я – испанский тренер. Хватало испаноговорящих, так что это облегчало задачу. При этом он быстро выучил французский.

Микель был интеллектуалом, умным и на поле, и за его пределами – парнем с хорошим поведением, всегда очень уважительным. Благодаря своим качествам он упрощал [игру на поле], у него был интеллект, чтобы хорошо пасовать».

Этап карьеры Артеты в «ПСЖ» – 53 матча и 5 голов. И да, только Кубок Интертото в списке заслуг, но такие времена были у французов.

«ПСЖ» завял без Артеты и расцвел на сезон без Роналдиньо

После сезонов в «Рейнджерс» (те обратили внимание на него как раз в Кубке УЕФА) и «Реал Сосьедад» Артета построил карьеру в АПЛ, поиграв за «Эвертон» и «Арсенал». Чемпионом был всего раз – в Шотландии, но с «Арсеналом» выиграл по два Кубка и Суперкубка.

«ПСЖ» в следующем сезоне уже с чемпионом мира Роналдиньо, но без Артеты покатился вниз – на 11-е место в Лиге 1 – и вылетел в третьем раунде Кубка УЕФА. Отправив Роналдиньо за 32 млн евро в «Барселону», парижане выдали успешный сезон-2003/04: заняли второе место в чемпионате, дошли до финалов двух кубков, один выиграли, второй проиграли по пенальти.

Дальше снова настали темные времена, где еле удавалось зацепиться за десятку в Лиге 1, в 2008-м «ПСЖ» чуть не рухнул в Лигу 2. Через три года пришли катарские инвесторы. С тех пор только в трех сезонах «ПСЖ» не брал чемпионство. Одно из них пару лет назад завоевал друг Артеты – Маурисио Почеттино.

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Фото: Gettyimages /Ben Radford / Staff ; Ben Radford / Staff/Global Look Press ; East News /JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP, JACQUES DEMARTHON / AFP, Olivier MORIN / AFP