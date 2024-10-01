Титов о Станковиче: «Поражение от «Локомотива» было по делу, «Спартак» уступил по игре впервые в сезоне. К тренеру есть общественное доверие, все не очень плохо»
«Мне кажется, к Станковичу есть общественное доверие: болельщиков, ветеранов и людей, которые разбираются в футболе. Оно такое искреннее и яркое, что все надеются, что «Спартак» что-то интересное придумает. У всех доверие, кто любит «Спартак»! Я хочу пожелать, чтобы не бросались в крайности. Все не очень плохо.
Мы понимаем, что в Кубке России, скорее всего, «Спартак» выйдет с первого места, можно сделать ротацию. В РПЛ мы видим, что есть много голевых моментов. Увы, не все получается.
Матч против «Локомотива» стоит особняком. Плохо, что поражение было по делу. Первый матч в этом сезоне, когда «Спартак» уступил по игре. Для этого есть тренерский штаб, чтобы сделали анализ игры. Надеюсь, что мы увидим совсем другой «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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