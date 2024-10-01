Вандерсон о Галицком: «Многое сделал для страны, Сафонов в «ПСЖ» – отличный пример. Он умел зарядить, кричал: «Все 11 играют дерьмово! Не исправитесь – возьму новых»
Бразильский форвард выступал за «Краснодар» с 2012 по 2017 год.
– Когда слышите про Сергея Галицкого, какие воспоминания приходят?
– Для меня это особенный человек. Он не только владелец «Краснодара», но и важнейший человек во всем футболе.
Он многое сделал для страны. Построил академию, через которую прошло огромное количество ребят. Тот же Сафонов, который уехал в «ПСЖ». Отличный пример. Огромное уважение Галицкому за это.
– Самая яркая история, связанная с боссом клуба?
– Кажется, это случилось во время матча против «Мордовии». К перерыву мы проигрывали 0:1, и в раздевалке Сергей Николаевич прокричал: «Что это за игра? Дерьмо! Все 11 игроков играют дерьмово! Если вы ничего не исправите, я возьму новых футболистов!»
Сейчас это забавно вспоминать. Но в тот момент все мы были на панике из-за того, что Галицкий вообще пришел в раздевалку, ха-ха!
Если честно, в первом тайме мы и правда играли дерьмово, но во втором тайме перевернули матч и победили 2:1. Президент умел нас зарядить и мотивировать на победы. Галицкий вообще очень заботится о клубе, постоянно делал для футболистов все.
– В тот момент вы уже хорошо говорили по-русски?
– Я только спрашивал, что значит слово «дерьмо», ха-ха! Русские игроки учили меня разным словам. Я хорошо помню Юру Газинского, Павла Мамаева, Федора Смолова, Сергея Петрова...
Недавно писал Газинскому и Смолову, пожелал им удачи после возвращения в «Краснодар», – сказал бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон.
«Я знаю Путина. Очень хороший президент, уважаю его. Россия – прекрасная страна». Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон о политике
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