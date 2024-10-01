  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вандерсон о Галицком: «Многое сделал для страны, Сафонов в «ПСЖ» – отличный пример. Он умел зарядить, кричал: «Все 11 играют дерьмово! Не исправитесь – возьму новых»
7

Вандерсон о Галицком: «Многое сделал для страны, Сафонов в «ПСЖ» – отличный пример. Он умел зарядить, кричал: «Все 11 играют дерьмово! Не исправитесь – возьму новых»

Вандерсон рассказал о работе с Сергеем Галицким в «Краснодаре».

Бразильский форвард выступал за «Краснодар» с 2012 по 2017 год.

– Когда слышите про Сергея Галицкого, какие воспоминания приходят?

– Для меня это особенный человек. Он не только владелец «Краснодара», но и важнейший человек во всем футболе.

Он многое сделал для страны. Построил академию, через которую прошло огромное количество ребят. Тот же Сафонов, который уехал в «ПСЖ». Отличный пример. Огромное уважение Галицкому за это.

– Самая яркая история, связанная с боссом клуба?

– Кажется, это случилось во время матча против «Мордовии». К перерыву мы проигрывали 0:1, и в раздевалке Сергей Николаевич прокричал: «Что это за игра? Дерьмо! Все 11 игроков играют дерьмово! Если вы ничего не исправите, я возьму новых футболистов!»

Сейчас это забавно вспоминать. Но в тот момент все мы были на панике из-за того, что Галицкий вообще пришел в раздевалку, ха-ха!

Если честно, в первом тайме мы и правда играли дерьмово, но во втором тайме перевернули матч и победили 2:1. Президент умел нас зарядить и мотивировать на победы. Галицкий вообще очень заботится о клубе, постоянно делал для футболистов все.

– В тот момент вы уже хорошо говорили по-русски?

– Я только спрашивал, что значит слово «дерьмо», ха-ха! Русские игроки учили меня разным словам. Я хорошо помню Юру Газинского, Павла Мамаева, Федора Смолова, Сергея Петрова...

Недавно писал Газинскому и Смолову, пожелал им удачи после возвращения в «Краснодар», – сказал бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон.

«Я знаю Путина. Очень хороший президент, уважаю его. Россия – прекрасная страна». Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон о политике

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПСЖ
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
logoМордовия
logoПавел Мамаев
logoКраснодар
logoСергей Петров
logoВандерсон Карнейро
logoСергей Галицкий
logoЮрий Газинский
logoАкадемия ФК Краснодар
logoМатвей Сафонов
logoСпорт-Экспресс
брань
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон: «Зенит» сильнее всех в России – собрал костяк и усиливает его. Остальные набирают новых. Если в команде регулярно меняется полсостава, это безумие»
4сегодня, 09:37
«Я знаю Путина. Очень хороший президент, уважаю его. Россия – прекрасная страна». Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон о политике
36сегодня, 06:20
Вандерсон: «Галицкий точно заслужил титул – он большой человек в России, но вместе с тем простой парень. Как только «Краснодар» возьмет первый трофей, за ним придут следующие»
1025 ноября 2023, 09:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Клопп получил орден «За заслуги перед ФРГ»
720 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Рубин» принимает «Факел», «Локомотив» против «Оренбурга», ЦСКА в гостях у «Пари НН»
1223 минуты назадLive
Экс-судья Николаев о наступе Тормены на пах Гонду: «Сухой должен был удалять: виден и умысел, и нежелание игры в мяч, плюс открытые шипы – как оружие»
1340 минут назад
Широков о Кордобе и «Спартаке»: «Правильно сделал, что не перешел. Джон сейчас борется за чемпионство, а красно-белые в последнее время ни на что не претендуют»
1240 минут назад
«Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром» из-за неудалений Тормены за наступ на пах Гонду и Черникова
5947 минут назад
Виктор Осимхен: «Я стою больше 100 млн евро. В современном футболе мало игроков с такими характеристиками и успехами, как у меня»
51сегодня, 12:35
«Динамо» фразой «Опять «Спартак»? Опять!» анонсировало матч с красно-белыми в Кубке России
10сегодня, 12:33Видео
Министр спорта Испании о фанатах «Атлетико» в дерби: «Эти события запятнали великолепный имидж испанского футбола. Дадим решительный ответ, как только узнаем подробности»
12сегодня, 12:29
Защитник «Арсенала» Тимбер о плотном календаре: «Считаю это опасным. Мы стараемся выкладываться в каждом матче, но это становится труднее – особенно в АПЛ»
9сегодня, 12:17
Энрике уверен, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ за 4 года: «Мы должны победить сейчас, никакого завтра не существует»
15сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Факел». 0:1 – Ильин забил с пенальти. Онлайн-трансляция
14 минуты назадLive
«Атлетико» попросил игроков не подходить близко к ультрас после скандала в дерби с «Реалом». Клубу не понравилось, что фанатов благодарили за поддержку
4 минуты назад
«Барса» объявит о переходе Шченсного в среду. Сегодня вратарь посетит матч с «Янг Бойз» в ЛЧ
320 минут назад
Сборная России U21 сыграет с Китаем два товарищеских матча на выезде – 11 и 14 октября («Чемпионат»)
121 минуту назад
«Сосьедад» о восстановлении Захаряна: «Он вернется в команду после паузы на матчи сборных. Чтобы попасть в состав, нужно тренироваться без боли»
136 минут назад
Ривалдо о «Барсе»: «Я попросил утроить зарплату, не хотел уходить из «Депортиво». Они согласились, и через два года меня признали лучшим в мире»
545 минут назад
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК из-за удара Гомеса ногой в пах Пальцеву и неназначенного пенальти в матче с «Динамо»
348 минут назад
Пеп перед матчем со «Слованом»: «Уважаю все команды в ЛЧ – за карьеру я понял, что ничто не дается даром. «Сити» добьется нужного результата, надеюсь»
57 минут назад
Заварзин о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Раньше на стадион тащили детей и внуков. Сейчас средний возраст посещения – 14-28 лет, они менее усидчивы»
6сегодня, 12:23
«Зенит» сыграет с сербской «Войводиной» 12 октября на «Газпром Арене»
2сегодня, 12:22