Вандерсон рассказал о работе с Сергеем Галицким в «Краснодаре».

Бразильский форвард выступал за «Краснодар» с 2012 по 2017 год.

– Когда слышите про Сергея Галицкого, какие воспоминания приходят?

– Для меня это особенный человек. Он не только владелец «Краснодара », но и важнейший человек во всем футболе.

Он многое сделал для страны. Построил академию, через которую прошло огромное количество ребят. Тот же Сафонов , который уехал в «ПСЖ». Отличный пример. Огромное уважение Галицкому за это.

– Самая яркая история, связанная с боссом клуба?

– Кажется, это случилось во время матча против «Мордовии ». К перерыву мы проигрывали 0:1, и в раздевалке Сергей Николаевич прокричал: «Что это за игра? Дерьмо! Все 11 игроков играют дерьмово! Если вы ничего не исправите, я возьму новых футболистов!»

Сейчас это забавно вспоминать. Но в тот момент все мы были на панике из-за того, что Галицкий вообще пришел в раздевалку, ха-ха!

Если честно, в первом тайме мы и правда играли дерьмово, но во втором тайме перевернули матч и победили 2:1. Президент умел нас зарядить и мотивировать на победы. Галицкий вообще очень заботится о клубе, постоянно делал для футболистов все.

– В тот момент вы уже хорошо говорили по-русски?

– Я только спрашивал, что значит слово «дерьмо», ха-ха! Русские игроки учили меня разным словам. Я хорошо помню Юру Газинского , Павла Мамаева, Федора Смолова , Сергея Петрова...

Недавно писал Газинскому и Смолову, пожелал им удачи после возвращения в «Краснодар», – сказал бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон .

«Я знаю Путина. Очень хороший президент, уважаю его. Россия – прекрасная страна». Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон о политике