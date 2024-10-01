«Амкар» сыграет с «Оренбургом-2». Поддержите команду на стадионе!
В 24-м туре LEON Второй лиги Б «Амкар» принимает «Оренбург-2».
Матч состоится в субботу, 5 октября, в 17:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».
«Амкар» по итогам 23 туров расположился на втором месте в чемпионате, набрав 48 очков. «Оренбург-2» же идет на 13-м месте, обладая 20-ю очками. Команде нужна ваша поддержка на стадионе!
Билеты на матч доступны по ссылке.
Опубликовано: Sports
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