«Амкар» сыграет с «Оренбургом-2». Поддержите команду на стадионе!

В 24-м туре LEON Второй лиги Б «Амкар» принимает «Оренбург-2».

Матч состоится в субботу, 5 октября, в 17:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

«Амкар» по итогам 23 туров расположился на втором месте в чемпионате, набрав 48 очков. «Оренбург-2» же идет на 13-м месте, обладая 20-ю очками. Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

Билеты на матч доступны по ссылке .