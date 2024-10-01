Каррагер о Палмере: «В АПЛ не было никого лучше последние 15 месяцев. Глядя на Коула, вспоминаю Бэйла – он был лучшим в лиге, хотя «Тоттенхэм» боролся лишь за попадание в ЛЧ»

Джейми Каррагер назвал Коула Палмера лучшим игроком АПЛ на данный момент.

«В прошлом сезоне я был немного сдержан, называя его лучшим игроком Премьер-лиги. Я на самом деле так считал, но «Челси » провел не самый удачный сезон, и в итоге я выбрал Фодена. Но в глубине души я чувствовал, что он лучший игрок в Премьер-лиге. Если он продолжит в том же духе и в этом сезоне, то я думаю, что он лучший в АПЛ . Он не играет с абсолютной элитой в «Манчестер Сити ».

Глядя на него сейчас, я вспоминаю, когда в последний раз называл лучшим в АПЛ игрока не из команды, претендующей на титул – вероятно, это был Гарет Бэйл . В течение нескольких лет в «Тоттенхэме » он был лучшим игроком Премьер-лиги, хотя его команда боролась лишь за попадание в Лигу чемпионов.

Я обожаю Фила Фодена, но Коул Палмер должен играть в сборной Англии. На мой взгляд, за последние 15 месяцев в Премьер-лиге не было игрока лучше него», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».