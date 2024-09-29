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«Ты все равно посредственность». Лавиа расписался на мяче, которым Палмер оформил покер «Брайтону»

Ромео Лавиа подшутил над Колом Палмером после его покера «Брайтону».

Вчера полузащитник «Челси» забил четыре мяча в первом тайме матча 6-го тура АПЛ (4:2). Сначала он отличился на 21-й минуте, затем – на 27-й (с пенальти), на 31-й оформил хет-трик (гол со штрафного), на 41-й – покер. 

Англичанин стал первым игроком в истории АПЛ, забивший четыре гола в первом тайме.

После свистка партнеры по команде по традиции расписались на памятном для Палмера мяче. Ромео Лавиа написал: «Ты все равно посредственный игрок» и выложил кадр с мячом в сторис.

Фото: instagram.com/stories/romeolavia

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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