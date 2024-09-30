Фил Фоден: «Заведу видеоблог о рыбалке, когда закончу с футболом. Кайфую от нее. Лювлю все подряд, перед Евро – карпов»
Фил Фоден намерен посвятить себя рыбалке по завершении карьеры.
«Когда закончу карьеру, заведу видеоблог о рыбалке.
Когда мне было около пяти, мой старик всегда брал меня с собой [на рыбалку], и с тех пор мне это очень нравится. Я ловил все подряд. Сначала мелкую рыбу, а потом, чем больше я это делал, тем больше ловил крупную рыбу – карпа.
Я езжу по округе и ловлю все подряд. Кайфую от этого, мне нравится любая рыбалка.
В тренировочном лагере перед Евро у нас были озера на поле для гольфа. Я доставал удочку и ловил карпов», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии в интервью ютуб-каналу бренда рыболовных снастей.
Фото: инстаграм Фила Фодена
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
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