Фил Фоден: «Заведу видеоблог о рыбалке, когда закончу с футболом. Кайфую от нее. Лювлю все подряд, перед Евро – карпов»

Фил Фоден намерен посвятить себя рыбалке по завершении карьеры.

«Когда закончу карьеру, заведу видеоблог о рыбалке.

Когда мне было около пяти, мой старик всегда брал меня с собой [на рыбалку], и с тех пор мне это очень нравится. Я ловил все подряд. Сначала мелкую рыбу, а потом, чем больше я это делал, тем больше ловил крупную рыбу – карпа.

Я езжу по округе и ловлю все подряд. Кайфую от этого, мне нравится любая рыбалка.

В тренировочном лагере перед Евро у нас были озера на поле для гольфа. Я доставал удочку и ловил карпов», – сказал полузащитник «Манчестер Сити » и сборной Англии в интервью ютуб-каналу бренда рыболовных снастей.

Фото: инстаграм Фила Фодена