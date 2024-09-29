«Зенит» выразил поддержку болельщикам гандбольного «Виктора», пострадавшим в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае

«Зенит» выразил поддержку пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае.

«29 сентября в станице Старокорсунская произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба «Виктор », возвращавшиеся с выездного матча в Краснодаре.

По данным МЧС, в результате ДТП пострадали 17 человек, девять из них, в том числе трое детей, были госпитализированы.

Футбольный клуб «Зенит » выражает поддержку пострадавшим болельщикам», – говорится в сообщении клуба.