«Зенит» выразил поддержку болельщикам гандбольного «Виктора», пострадавшим в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае
«Зенит» выразил поддержку пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае.
«29 сентября в станице Старокорсунская произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба «Виктор», возвращавшиеся с выездного матча в Краснодаре.
По данным МЧС, в результате ДТП пострадали 17 человек, девять из них, в том числе трое детей, были госпитализированы.
Футбольный клуб «Зенит» выражает поддержку пострадавшим болельщикам», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости