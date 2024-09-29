«Хоффенхайм» проиграл «Вердеру» – 3:4, введя 3:0 к 12-й минуте и оставшись в меньшинстве на 18-й. У Стаге хет-трик
«Вердер» вырвал победу у «Хоффенхайма» (4:3).
Бременский клуб пропустил трижды на стартовом отрезке матча – на 5-й, 8-й и 12-й минутах. За «Хоффенхайм» отличились Мариус Бюльтер, сделавший дубль, и Адам Гложек.
Однако на 18-й минуте «Вердер» получил численное преимущество в результате удаления защитника Стэнли Нсоки.
После этого гости сумели отыграться еще до перерыва – забили Хулиан Малатини и дважды Йенс Стаге.
В начале второго тайма датский полузащитник сделал хет-трик и принес «Вердеру» вторую победу в чемпионате.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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