«Хоффенхайм» проиграл «Вердеру» – 3:4, введя 3:0 к 12-й минуте и оставшись в меньшинстве на 18-й. У Стаге хет-трик

«Вердер» вырвал победу у «Хоффенхайма» (4:3).

Бременский клуб пропустил трижды на стартовом отрезке матча – на 5-й, 8-й и 12-й минутах. За «Хоффенхайм» отличились Мариус Бюльтер, сделавший дубль, и Адам Гложек.

Однако на 18-й минуте «Вердер» получил численное преимущество в результате удаления защитника Стэнли Нсоки.

После этого гости сумели отыграться еще до перерыва – забили Хулиан Малатини и дважды Йенс Стаге.

В начале второго тайма датский полузащитник сделал хет-трик и принес «Вердеру» вторую победу в чемпионате.